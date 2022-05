MotoGP, Bagnaia consiglia Ducati: "Mi piacerebbe che Miller restasse" - News (Di sabato 14 maggio 2022) Pecco Bagnaia sorride , e non potrebbe fare altrimenti. D'altronde a Le Mans ha regalato a Ducati la sua prima pole in assoluto sul tracciato francese, raggiungendo Loris Capirossi al secondo posto ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 14 maggio 2022) Peccosorride , e non potrebbe fare altrimenti. D'altronde a Le Mans ha regalato ala sua prima pole in assoluto sul tracciato francese, raggiungendo Loris Capirossi al secondo posto ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? NUVOLA ROSSA IN POLEEEEE ?? DOPPIETTA DUCATI BAGNAIA-MILLER IL LIVE ? - RaiNews : #MotoGp a Le Mans (Francia), le @ducaticorse dominano le qualifiche: miglior tempo per @PeccoBagnaia. Accanto a lui… - SkySportMotoGP : ???? ZARCO DAVANTI A TUTTI NELLE #FP3 ?? Bagnaia secondo davanti al Diablo ? 1?? ???? Johann Zarco (1:30.537) 2?? ???? Pe… - paranoia_itsmee : RT @SkySportMotoGP: ?? NUVOLA ROSSA IN POLEEEEE ?? DOPPIETTA DUCATI BAGNAIA-MILLER IL LIVE ? - ninda1952 : RT @RaiNews: #MotoGp a Le Mans (Francia), le @ducaticorse dominano le qualifiche: miglior tempo per @PeccoBagnaia. Accanto a lui @jackmille… -