Molestie degli alpini | bufera su sindaco di Trieste | ' Violenze? No | solo apprezzamenti'

(Di sabato 14 maggio 2022) Dura la replica a Dipiazza delle associazioni che per prime hanno raccolto le testimonianzeepisodi avvenuti durante il raduno annuale a Rimini la settimana scorsa

Dura la replica a Dipiazza delle associazioni che per prime hanno raccolto le testimonianzeepisodi avvenuti durante il raduno annuale a Rimini la settimana scorsa... soprattutto dopo che le decine di segnalazioni di palpeggiamenti,e aggressioni hanno ... Per NonUnaDiMeno, 'la denuncia dell'innegabile violenza di genere avvenuta durante l'Adunata...Così Roberto Dipiazza alla trasmissione Ring dell’emittente televisiva locale TeleQuattro a proposito della polemica sul raduno degli Alpini a Rimini (Secolo d'Italia) Viva gli alpini! Vorrei dire a ...Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza (Fi) non solo difende gli alpini, ma sostiene che commenti inopportuni e insistenti “non sono violenza”. Il forzista, ospite della tv locale TeleQuattro, ha gius ...