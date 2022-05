Milan - Atalanta, Pioli: "Risultato Inter non mi interessa. Ultima di Ibra a San Siro? Non credo' (Di sabato 14 maggio 2022) A 180 minuti dalla fine, sbagliare è vietato. Lo sa bene Stefano Pioli , allenatore del Milan , che domani riceve la visita di una Atalanta assetata ancora di punti per l'Europa. Dall'altra parte, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 14 maggio 2022) A 180 minuti dalla fine, sbagliare è vietato. Lo sa bene Stefano, allenatore del, che domani riceve la visita di unaassetata ancora di punti per l'Europa. Dall'altra parte, ...

Advertising

SkySport : Milan, squadra in ritiro prima dell'Atalanta: decisione dei giocatori #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanAtalanta… - cmdotcom : Biglietti #MilanAtalanta: oltre 200 mila richieste. I club rossoneri: 'Numeri allucinanti' - gippu1 : Milan-Atalanta sarà arbitrata da Orsato. Sfortunatamente per i milanisti, il #Milan non vince a San Siro con Orsat… - sportli26181512 : Pioli su Rebic: 'Sta benissimo, è un giocatore di qualità ed è importante per noi': Stefano Pioli è intervenuto in… - vivperelmilan : RT @PianiMino: Ho un problema Hanno spostato la comunione di mio figlio dalle 15 di domani alle 18 In contemporanea con Milan-Atalanta Cio… -