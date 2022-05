LIVE Moto2, GP Francia 2022 in DIRETTA: al via la FP3, Vietti e Arbolino a caccia della qualificazione in Q2 (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 11.02 Sam Lowes comincia a fare davvero sul serio e taglia il traguardo in 1’36?561, rifilando già quattro decimi a Fernandez e Arbolino. Approccio abbastanza conservativo da parte di Vietti, 19° in 1’37?8. 11.00 Sam Lowes è il più veloce dopo il primo giro lanciato in 1’37?786 davanti a Lopez, Canet, Fernandez e Dixon. Tempi ancora abbastanza alti, come da copione. 10.57 Primi minuti di attività in pista abbastanza interlocutori dal punto di vista delle prestazioni, in attesa di portare in temperatura gli pneumatici per poter spingere al massimo. 10.55 SEMAFORO VERDE!!! Cominciano gli ultimi 40 minuti di prove libere prima delle qualifiche pomeridiane per la ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 11.02 Sam Lowes comincia a fare davvero sul serio e taglia il traguardo in 1’36?561, rifilando già quattro decimi a Fernandez e. Approccio abbastanza conservativo da parte di, 19° in 1’37?8. 11.00 Sam Lowes è il più veloce dopo il primo giro lanciato in 1’37?786 davanti a Lopez, Canet, Fernandez e Dixon. Tempi ancora abbastanza alti, come da copione. 10.57 Primi minuti di attività in pista abbastanza interlocutori dal punto di vista delle prestazioni, in attesa di portare in temperatura gli pneumatici per poter spingere al massimo. 10.55 SEMAFORO VERDE!!! Cominciano gli ultimi 40 minuti di prove libere prima delle qualifiche pomeridiane per la ...

