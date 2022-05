La Regina Elisabetta ora vive accanto alla sua migliore amica, che la aiuta a camminare (Di sabato 14 maggio 2022) La sovrana non è più autonoma, e si rifiuta di usare qualsiasi tipo di supporto, perciò ha chiesto alla sua storica collaboratrice, Angela Kelly, di trasferirsi a Windsor. Ecco perché non avrebbe potuto scegliere compagna più fedele Leggi su vanityfair (Di sabato 14 maggio 2022) La sovrana non è più autonoma, e si rifiuta di usare qualsiasi tipo di supporto, perciò ha chiestosua storica collaboratrice, Angela Kelly, di trasferirsi a Windsor. Ecco perché non avrebbe potuto scegliere compagna più fedele

Advertising

alessiaverniaa : se lo passi porterai me e saluteremo gli amici a piedi come se fossimo la regina elisabetta - GDS_it : #Palermo, qualcuno potrebbe cadere nel «tranello» pensando che sarà davvero la regina #Elisabetta lunedì 16 maggio… - Mondadori : In occasione dell'uscita di 'Un problema da tre cani', l'autrice @sophiabennett presenta la sua irresistibile serie… - StigmabaseF : La regina Elisabetta riappare in pubblico dopo il forfait per il Queen's Speech in Parlamento - Video: Eurovision,… - kekkajumped : spero nel sacrificio della regina Elisabetta -