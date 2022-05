Ivana Mrazova, il retroscena su Luca Onestini: la modella ceca sorprende (Di sabato 14 maggio 2022) Ivana Mrazova torna sul rapporto con l’ex fidanzato Luca Onestini. La modella ceca incalzata dai fans svela un retroscena Ivana Mrazova e Luca Onestini sono sicuramente stati una delle coppie… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 14 maggio 2022)torna sul rapporto con l’ex fidanzato. Laincalzata dai fans svela unsono sicuramente stati una delle coppie… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

infoitcultura : Ivana Mrazova, passi avanti nel rapporto con Luca Onestini oggi: parla lei - infoitcultura : Gf Vip, Ivana Mrazova svela in che rapporti è con Luca Onestini - infoitcultura : Ivana Mrazova e Luca Onestini, due anni fa l'addio oggi la sorpresa - infoitcultura : Luca Onestini e Ivana Mrazova oggi: lei rivela in che rapporti sono - blogtivvu : Ivana Mrazova, rapporti oggi con Luca Onestini: come stanno le cose -