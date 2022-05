Isola Dei Famosi: Malore in Diretta Per Roger Balduino! (Di sabato 14 maggio 2022) L’Isola dei Famosi, 16^ puntata: durante questo appuntamento con il reality show di Canale 5, i medici sono dovuti intervenire in Diretta perché uno dei concorrenti si è fatto molto male mentre stava svolgendo una prova. Il naufrago in questione era Roger Balduino che si è accasciato a terra per il dolore e non riusciva nemmeno a parlare. Per il concorrente sono stati richiesti gli interventi medici e così si è scatenato il caos ma soprattutto il panico e la paura per il pubblico che ha seguito. Ecco che cosa è successo in questa nuova puntata de L’Isola dei Famosi e come sta Roger. In questa puntata numero 16 de L’Isola dei Famosi, ci sono state le sfide dell’orologio. Sfida vinta dalle donne facente parte di Playa Sgamata. Licia, ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 14 maggio 2022) L’dei, 16^ puntata: durante questo appuntamento con il reality show di Canale 5, i medici sono dovuti intervenire inperché uno dei concorrenti si è fatto molto male mentre stava svolgendo una prova. Il naufrago in questione eraBalduino che si è accasciato a terra per il dolore e non riusciva nemmeno a parlare. Per il concorrente sono stati richiesti gli interventi medici e così si è scatenato il caos ma soprattutto il panico e la paura per il pubblico che ha seguito. Ecco che cosa è successo in questa nuova puntata de L’deie come sta. In questa puntata numero 16 de L’dei, ci sono state le sfide dell’orologio. Sfida vinta dalle donne facente parte di Playa Sgamata. Licia, ...

Advertising

paolamainardii1 : RT @NicoloC__: NON CARMEN RUSSO la sua potenza anche all'isola dei famosi duemilaventidue dove tutto può cambiare #isola - Silvana26499906 : RT @Elaman58: Oltre alla mancanza di casa, Licia patisce un clima di continue liti e mancanze di rispetto.. Su sgamada aveva trovato un equ… - BITCHYFit : Concorrenti bellocci in arrivo a L’Isola dei Famosi: “Quattro nuovi naufraghi boni” - zazoomblog : Isola dei Famosi Roger in ospedale: cos’è successo e come sta - #Isola #Famosi #Roger #ospedale: -