Internazionali d’Italia 2022, Tsitsipas è il primo finalista: Zverev cede al set decisivo (Di sabato 14 maggio 2022) Stefanos Tsitsipas è il primo finalista degli Internazionali d’Italia 2022. Il greco ha avuto la meglio contro il tedesco Alexander Zverev in rimonta con lo score di 4-6 6-3 6-3 dopo quasi due ore e mezza di grande battaglia. Per il greco si tratta della prima finale in carriera al Foro Italico, lui che quest’anno si è già imposto in un torneo Masters 1000 in quel di Montecarlo. A questo punto attenderà il nome del suo avversario, uno tra il serbo Novak Djokovic o il norvegese Casper Ruud. Ancora una volta Tsitsipas ha dimostrato la sua enorme completezza tecnica e la sua grandissima attitudine sulla terra battuta. Alla fine ha vinto il giocatore più fresco fisicamente ma anche quello d’imporre maggiormente le proprie variazioni. Specialmente nel set ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Stefanosè ildegli. Il greco ha avuto la meglio contro il tedesco Alexanderin rimonta con lo score di 4-6 6-3 6-3 dopo quasi due ore e mezza di grande battaglia. Per il greco si tratta della prima finale in carriera al Foro Italico, lui che quest’anno si è già imposto in un torneo Masters 1000 in quel di Montecarlo. A questo punto attenderà il nome del suo avversario, uno tra il serbo Novak Djokovic o il norvegese Casper Ruud. Ancora una voltaha dimostrato la sua enorme completezza tecnica e la sua grandissima attitudine sulla terra battuta. Alla fine ha vinto il giocatore più fresco fisicamente ma anche quello d’imporre maggiormente le proprie variazioni. Specialmente nel set ...

Advertising

SkySport : Una squadra, stasera la docu-serie sull'Italia del tennis dal 1976 al 1980 ? In onda il 14 maggio alle 21.15 su Sky… - SkySport : #SINNER, LA DEDICA È PER IL 'SUO' MILAN L'azzurro vince il derby con Fognini al Foro Italico e scrive “Forza Milan!… - sportli26181512 : Internazionali di Roma, i risultati di oggi: Tsitsipas in finale: Stefanos Tsitsipas rimonta Sascha Zverev e si qua… - Tennis_Ita : Internazionali BNL d'Italia, Tsitsipas rimonta Zverev e va in finale - BarthelSamantha : RT @matmosciatti11: Stefanos #Tsitsipas batte Alexander #Zverev 4-6 6-3 6-3: il greco è il primo finalista degli Internazionali BNL d’Itali… -