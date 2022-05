Internazionali d’Italia 2022, Swiatek fa ventisette di fila: eguagliata Serena Williams (Di sabato 14 maggio 2022) Iga Swiatek ha conquistato la seconda finale consecutiva agli Internazionali d’Italia grazie al successo al penultimo atto contro la biellorussa Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo ha allungato la sua striscia di successi consecutivi a ventisette raggiungendo un’icona del tennis mondiale come l’americana Serena Williams. Quest’ultima si è resa protagonista della stessa sequenza di incontri vinti nel 2014 e nel 2015. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Igaha conquistato la seconda finale consecutiva agligrazie al successo al penultimo atto contro la biellorussa Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo ha allungato la sua striscia di successi consecutivi araggiungendo un’icona del tennis mondiale come l’americana. Quest’ultima si è resa protagonista della stessa sequenza di incontri vinti nel 2014 e nel 2015. SportFace.

