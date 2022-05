Incentivi a scoppio ritardato: ci siamo, ma che fatica (Di sabato 14 maggio 2022) Incentivi a scoppio ritardato: si parte il 16, ma senza piattaforma informatica Si parte il 16 maggio con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale . Ma la cosa sconcertante è che in tutto ... Leggi su vaielettrico (Di sabato 14 maggio 2022): si parte il 16, ma senza piattaforma informatica Si parte il 16 maggio con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale . Ma la cosa sconcertante è che in tutto ...

Incentivi a scoppio ritardato: ci siamo, ma che fatica. Un provvedimento firmato dal premier Mario Draghi il 6 aprile diventa operativo solo dopo 40 giorni. Incentivi a scoppio ritardato: si parte il ... Guerra e caro - prezzi, l'Umbria perderà 430 milioni Chiedendo ora incentivi all'autoproduzione e all'efficientamento energetico , purché queste misure ... il cui prezzo è subito triplicato all'indomani dello scoppio del conflitto. Prezzi che non possono ... Stellantis crolla ancora, ad aprile vendite giù del 41% Incentivi promessi, ma non ancora «caduti» sul mercato ... ecologica che porta alla sparizione delle parti necessarie per realizzare il motore a scoppio. Ora a distanza di un mese dai fondi disposti ...