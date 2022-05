Il G7 avverte la Russia: "Non riconosceremo i nuovi confini" (Di sabato 14 maggio 2022) Nel comunicato finale del summit dei ministri degli Esteri G7 si legge che il Gruppo dei Sette "non riconoscerà mai le frontiere" che la Russia tenta di modificare con la forza in Ucraina Leggi su ilgiornale (Di sabato 14 maggio 2022) Nel comunicato finale del summit dei ministri degli Esteri G7 si legge che il Gruppo dei Sette "non riconoscerà mai le frontiere" che latenta di modificare con la forza in Ucraina

MarceVann : @FValguarnera Certo che, se la Russia da piú di 10 anni avverte che l'allargamento NATO sarebbe vista come minaccia… - bwin1966 : RT @Lia35646494: Espansione della Nato verso nord: la Russia promette una risposta simmetrica alla mossa della Nato e la Cina avverte che… - piero_fr : #Quartogrado Chi vuol capire capisca, i bei racconti con i cattivi da una parte e i buoni dall’altra finirà! Otto… - ComixArchive1 : I finlandesi si sono venduti agli Usa e alla Nato. Rischiano di essere rasi al suolo come l'Ucraina. E per cosa poi… - StefaniaFalone : RT @Miti_Vigliero: L'Europa non è pronta a una guerra contro la Russia Munizioni all'Ucraina e carenze storiche: la Commissione ha stilato… -