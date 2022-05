Il cancro è sempre esistito: ecco come si curava una volta col la medicina classica (Di sabato 14 maggio 2022) Il cancro era una condizione clinica conosciuta anche nel mondo antico. Anche se non possediamo prove documentali sui metodi utilizzati nell’Antichità per diagnosticare e curare i tumori, gli storici sono convinti che questa malattia fosse ben nota e curata in tempi remotissimi. Nell’antica Grecia i medici utilizzavano il termine karkinoma per descrivere i tumori incurabili. Il primo a tentare una cura fu Ippocrate, il padre della medicina (vissuto intorno al IV secolo a.C.). Proprio Ippocrate redasse le primissime osservazioni cliniche di questi tumori e cercò delle cure per risolverli. La storia dell’oncologia nasce con Ippocrate? (Pixabay) – www.curiosauro.itIl cancro nel mondo antico Ippocrate basava la sua medicina sulla teoria dei quattro umori. Credeva che ogni malattia fosse espressione di uno scompenso che ... Leggi su curiosauro (Di sabato 14 maggio 2022) Ilera una condizione clinica conosciuta anche nel mondo antico. Anche se non possediamo prove documentali sui metodi utilizzati nell’Antichità per diagnosticare e curare i tumori, gli storici sono convinti che questa malattia fosse ben nota e curata in tempi remotissimi. Nell’antica Grecia i medici utilizzavano il termine karkinoma per descrivere i tumori incurabili. Il primo a tentare una cura fu Ippocrate, il padre della(vissuto intorno al IV secolo a.C.). Proprio Ippocrate redasse le primissime osservazioni cliniche di questi tumori e cercò delle cure per risolverli. La storia dell’oncologia nasce con Ippocrate? (Pixabay) – www.curiosauro.itIlnel mondo antico Ippocrate basava la suasulla teoria dei quattro umori. Credeva che ogni malattia fosse espressione di uno scompenso che ...

