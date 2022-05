Gli altri italiani massacrati all'estero (Di sabato 14 maggio 2022) 1 Lussemburgo Sonia Di Pinto, 46 anni, originaria del Molise, è stata uccisa per tremila euro da due uomini incappucciati che l'hanno sorpresa nel locale dove lavorava in Lussemburgo 2 Stati Uniti ... Leggi su quotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) 1 Lussemburgo Sonia Di Pinto, 46 anni, originaria del Molise, è stata uccisa per tremila euro da due uomini incappucciati che l'hanno sorpresa nel locale dove lavorava in Lussemburgo 2 Stati Uniti ...

Advertising

CarloCalenda : A ‘sto punto meglio una che frusta gli altri di uno che si autofulmina con un taser. - ItaliaViva : In quale articolo del regolamento del sta scritto che la Presidenza della commissione Esteri spetti al M5S? Si riu… - fanpage : L’Italia si conferma ultima in Europa occidentale, dietro tutti gli altri big europei, per il rispetto e riconoscim… - DaniaFalzolgher : RT @ComunistaRosso: Per volere degli Usa, non sarà consentito a Venezuela, Cuba, e Nicaragua di partecipare al Vertice delle Americhe che s… - istericamentuo : @redkelso4316 Veralab, Brightening Eye Mask maschera che allevia e sgonfia, DePuff contorno occhi giornaliero per s… -