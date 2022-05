Giro d’Italia 2022, prossima tappa Isernia-Blockhaus: altimetria, percorso, favoriti, programma, tv (Di sabato 14 maggio 2022) Il momento tanto atteso per tutta la settimana del Giro d’Italia 2022 è arrivato: domani, domenica 15 maggio, è in programma una delle tappe più dure e complicate dell’intera Corsa Rosa, con protagonista assoluto il Blockhaus. Ecco tutte le informazioni da sapere in vista della nona tappa del Giro. percorso Quasi senza tregua la tappa in programma domani (191 km totali), uno dei crocevia per questo Giro. Si inizia subito a salire con il primo GPM a soli 4 km dalla partenza di Isernia. Altri due GPM previsti, tre in meno di 50 km, che la dicono lunga sulla complessità della frazione. Spazio poi al GPM di 1a categoria di Passo Lanciano (10,5 km al 7,4% di pendenza media) ma a decidere la ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Il momento tanto atteso per tutta la settimana delè arrivato: domani, domenica 15 maggio, è inuna delle tappe più dure e complicate dell’intera Corsa Rosa, con protagonista assoluto il. Ecco tutte le informazioni da sapere in vista della nonadelQuasi senza tregua laindomani (191 km totali), uno dei crocevia per questo. Si inizia subito a salire con il primo GPM a soli 4 km dalla partenza di. Altri due GPM previsti, tre in meno di 50 km, che la dicono lunga sulla complessità della frazione. Spazio poi al GPM di 1a categoria di Passo Lanciano (10,5 km al 7,4% di pendenza media) ma a decidere la ...

