Eurovision 2022, giallo sull'israeliano Michael Ben David "squalificato per il bacio a Cattelan". Ecco cos'è successo veramente (Di sabato 14 maggio 2022) Colpo di scena durante la conferenza stampa finale dei tre conduttori di Eurovision Song Contest 2022, prima del Gran Finale, in merito al cantante israeliano Michael Ben David che non ha passato il turno alla seconda Semifinale. Ma riavvolgiamo il nastro. Al termine della diretta della seconda Semifinale, Michael Ben David si è lanciato tra i tre conduttori impegnati in un momento delicato del programma, riguardante la votazione finale, per brindare, sventolare la bandierina israeliana e baciare Alessandro Cattelan e Laura Pausini. Una mossa che ha scatenato l'ironia sui social e sul Web e che ha evidenziato la simpatia del cantante. Archiviata la serata, il giorno seguente un giornalista della stampa estera ha chiesto a Cattelan in inglese: "Tutti i ...

