Domani a Taggia (IM ) diecimila persone evacuate per la rimozione di una bomba della Seconda Guerra Mondiale

(Di sabato 14 maggio 2022) Sarà una domenica particolare per, la cittadina in provincia di Imperia, a pochissimi chilometri da Sanremo. Nel greto del Torrente Argentina è stato ritrovato, durante dei lavori, un ordigno ...

ilsecoloxix : Grande fuga da #Taggia, evacuate 10mila persone per paura della bomba emersa dal torrente Argentina Domani… - SanremoNews : Taggia: domani torna il Consiglio Comunale dei Ragazzi delle Scuole Primarie - ilnazionaleit : Taggia: domani i saggi del Banchéro, alle 17 i bambini alle 18 i ragazzi - SanremoNews : Taggia: domani i saggi del Banchéro, alle 17 i bambini alle 18 i ragazzi -

Ma la bomba di, liberata dal limo, dal fango e dall'acqua ora può risultare pericolosa ed ..., dopo che sarà stato effettuato lo sgombero dell'area per un raggio di 1500 metri dall'ordigno,......A' e un 'Piano B' per le operazioni di disinnesco della bomba nel torrente Argentina a. L'... prevista intorno alle 9 di, domenica 15 maggio.Taggia. Sono pronte le attrezzature militari che serviranno per il disinnesco di domani, 15 maggio, relative all’ordigno bellico ritrovato nel torrente Argentina, condotte dal 32°Reggimento Genio ...Taggia. Il sindaco Mario Conio informa i cittadini sull’andamento e il programma dei preparativi per l’allestimento dei centri di accoglienza che serviranno domani , 15 maggio, per accogliere i ...