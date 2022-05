(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– A conclusione di articolata attività di cooperazione internazionale, i carabinieri della stazione di– Principale unitamente ai colleghi della polizia rumena, hannoun 16ennesenza fissa dimora, rifugiatosi in Italia unitamente alla madre, a seguito dello scoppio delbellico russo-. Le ricerche, avviate nell’immediatezza secondo piano provinciale a seguito di denuncia di scomparsa presentata dalla donna, hanno consentito di individuare ilal confine romeno, a bordo di un autobus di linea diretto in ucraina dove il giovane era intenzionato adalcontro l’esercito russo. Fermato dalla polizia rumena in sinergia ed in costante ...

Salerno, rintracciato minore ucraino allontanatosi per unirsi al conflitto coi connazionali A conclusione di una articolata attività di cooperazione internazionale, i Carabinieri della Stazione di Salerno insieme ai colleghi della polizia rumena, hanno rintracciato un 17enne ucraino senza ...