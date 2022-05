Quadrotti di mirtilli | croccanti | umidi | deliziosi da assaporare in compagnia

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 13 maggio 2022) Sentite anche voi un languorino? È ora di metterci ai fornelli e preparare questidi. L’impasto è semplicissimo da realizzare, non dovrete neppure servirvi del robot da cucina. Pronta in un baleno, con solo ingredienti sani e genuini, è perfetta a merenda, con le amiche di sempre, per un pieno di sali minerali e di polifenoli. Consideratela quasi una cura anti-invecchiamento perché le proprietà di questa piccola bacca viola non solo giovano alla vista, ma anche alla bellezza della vostra pelle!!!! Servitevi di uno stampo rettangolare da 20×30 centimetri, da cui ricavare poi tanti piccoli quadratini di pura golosità. Che aspettate allora? Mettetevi all’opera, noi iniziamo!di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: farina, 300 g zucchero grezzo, 300 g burro ...