Playoff Serie C, si entra nel vivo: impresa Juve U23, show a Palermo con 30mila tifosi sugli spalti. Il tabellone (Di venerdì 13 maggio 2022) Anche il primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C è passato agli archivi con diversi risultati sorprendenti: su tutti... Leggi su calciomercato (Di venerdì 13 maggio 2022) Anche il primo turno della fase nazionale deidiC è passato agli archivi con diversi risultati sorprendenti: su tutti...

