Piazza Affari, Ftse Mib chiude la settimana sopra 24 mila punti (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Supportate anche dal rally dei listini Usa, le borse europee hanno chiuso la settimana all’insegna dei guadagni. Sul Ftse Mib, che oggi si è fermato a 24.048,29 punti (+2,05%), spiccano in particolare le performance di DiaSorin (+6,39%), Amplifon (+5,97%) ed Stmicroelectronics (+6,03%). Per quanto riguarda queste ultime due, Amplifon è stata spinta dall’annuncio del nuovo programma di acquisto di azioni proprie fino al 10% del capitale sociale mentre Stm anche oggi si è mossa in scia delle stime sul fatturato (presentate nella seduta di ieri). Con il Brent in aumento di oltre il 3% a 110,9 dollari al barile, Saipem ha segnato un +9,29%, Tenaris è salita del 3,76% ed Eni ha guadagnato il 2,13%. Bene anche Telecom Italia (+1,5%) dopo l’accordo commerciale con Open Fiber sulle aree bianche. Ultima posizione sul paniere ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Supportate anche dal rally dei listini Usa, le borse europee hanno chiuso laall’insegna dei guadagni. SulMib, che oggi si è fermato a 24.048,29(+2,05%), spiccano in particolare le performance di DiaSorin (+6,39%), Amplifon (+5,97%) ed Stmicroelectronics (+6,03%). Per quanto riguarda queste ultime due, Amplifon è stata spinta dall’annuncio del nuovo programma di acquisto di azioni proprie fino al 10% del capitale sociale mentre Stm anche oggi si è mossa in scia delle stime sul fatturato (presentate nella seduta di ieri). Con il Brent in aumento di oltre il 3% a 110,9 dollari al barile, Saipem ha segnato un +9,29%, Tenaris è salita del 3,76% ed Eni ha guadagnato il 2,13%. Bene anche Telecom Italia (+1,5%) dopo l’accordo commerciale con Open Fiber sulle aree bianche. Ultima posizione sul paniere ...

