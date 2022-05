MotoGP, Alex Rins: “Venerdì positivo, sono riuscito a concentrarmi sulla guida nonostante la notizia dell’addio Suzuki” (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo l’annuncio ufficiale dell’addio di Suzuki alla MotoGP (al termine di questa stagione), quest’oggi Alex Rins ha risposto subito in pista con un ottimo terzo posto provvisorio nella classifica combinata della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Francia 2022 sul circuito Bugatti di Le Mans. “sono molto contento. Questa notizia (Suzuki che lascia il Motomondiale, ndr) non è stata bella ma sono stato capace di lasciarla da parte e concentrarmi esclusivamente a guidare la mia MotoGP. Sinceramente oggi abbiamo fatto un bel Venerdì”, il commento del pilota catalano ai microfoni di Sky Sport. “In FP1 e FP2 abbiamo girato molto forte, anche se oggi pomeriggio ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo l’annuncio ufficialedialla(al termine di questa stagione), quest’oggiha risposto subito in pista con un ottimo terzo posto provvisorio nella classifica combinata della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Francia 2022 sul circuito Bugatti di Le Mans. “molto contento. Questache lascia il Motomondiale, ndr) non è stata bella mastato capace di lasciarla da parte eesclusivamente are la mia. Sinceramente oggi abbiamo fatto un bel”, il commento del pilota catalano ai microfoni di Sky Sport. “In FP1 e FP2 abbiamo girato molto forte, anche se oggi pomeriggio ...

Advertising

MCNSport : Late crashes in that session for Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Alex Marquez, Luca Marini and Marco Bezzecchi. #MotoGP #FrenchGP - MotorcycleSp : In un momento in cui mirava a rinnovare con il Team Suzuki Ecstar, Álex Rins ha visto quei piani fru... #MotoGP… - MotorcycleSp : Il Team Suzuki Ecstar sta apparentemente lasciando la MotoGP alla fine di questa stagione e ora sta... #MotoGP… - infoitsport : MotoGP, Alex Rins: 'Ho iniziato a piangere, adesso nessuna offerta' - corsedimoto : DISPERAZIONE - Alex Rins ha pianto quando ha saputo dell'uscita dalla MotoGP di Suzuki. Il pilota spagnolo alla ric… -