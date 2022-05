Morte Willy Monteiro Duarte, chiesto l’ergastolo per i fratelli Bianchi (Di venerdì 13 maggio 2022) . 24 anni per Francesco Belleggia e Mario Pincarelli Il 6 settembre 2020 il giovane Willy Monteiro Duarte viene ucciso a Colleferro dai fratelli Bianchi. Per loro è stato chiesto l’ergastolo, mentre 24 anni sono stati chiesti per gli altri due coinvolti nel pestaggio mortale, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. Il pm Francesco Brando nella requisitoria ha detto: «La Morte di Willy può definirsi casuale solo per l’identità della vittima. Era certo che prima o poi sarebbe capitato un episodio simile, viste le condotte di Marco e Gabriele Bianchi. È un caso anzi che non sia morto anche l’amico che ha provato a soccorrerlo». Leggi anche: 14ENNE AGGREDITA ALL’USCITA DELLA SCUOLA: “VOLEVA TRASCINARLA IN AUTO” Inoltre, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 13 maggio 2022) . 24 anni per Francesco Belleggia e Mario Pincarelli Il 6 settembre 2020 il giovaneviene ucciso a Colleferro dai. Per loro è stato, mentre 24 anni sono stati chiesti per gli altri due coinvolti nel pestaggio mortale, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. Il pm Francesco Brando nella requisitoria ha detto: «Ladipuò definirsi casuale solo per l’identità della vittima. Era certo che prima o poi sarebbe capitato un episodio simile, viste le condotte di Marco e Gabriele. È un caso anzi che non sia morto anche l’amico che ha provato a soccorrerlo». Leggi anche: 14ENNE AGGREDITA ALL’USCITA DELLA SCUOLA: “VOLEVA TRASCINARLA IN AUTO” Inoltre, ...

