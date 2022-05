“Lui è morto, questo è un sosia”. La tesi sul cantante che ha fatto impazzire il pubblico italiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Luis Miguel assassinato da tre uomini e sostituito. Nel 1985 il giovane Luis Miguel Gallego Basteri arriva a Sanremo con “Noi, ragazzi di oggi” e con il suo fascino conquista il pubblico femminile italiano. A 15 anni riesce a conquistare il secondo posto del Festival ma ben presto è finito nell’oblio. Mentre in Italia Luis Miguel non è riuscito a bissare il successo del brano sanremese, in America Latina la sua stella non si è mai spenta e come spesso capita con gli artisti, anche lui è finito nel mirino del gossip per una bizzarra teoria di Deseret Tavares, una veggente colombiana, secondo la quale Luis Miguel sarebbe stato assassinato da tre uomini e sostituito. Luis Miguel assassinato da tre uomini e sostituito Come ricorda Leggo, già nel 2019 la veggente aveva parlato di Luis Miguel, del suo assassinio e della sostituzione con un suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Luis Miguel assassinato da tre uomini e sostituito. Nel 1985 il giovane Luis Miguel Gallego Basteri arriva a Sanremo con “Noi, ragazzi di oggi” e con il suo fascino conquista ilfemminile. A 15 anni riesce a conquistare il secondo posto del Festival ma ben presto è finito nell’oblio. Mentre in Italia Luis Miguel non è riuscito a bissare il successo del brano sanremese, in America Latina la sua stella non si è mai spenta e come spesso capita con gli artisti, anche lui è finito nel mirino del gossip per una bizzarra teoria di Deseret Tavares, una veggente colombiana, secondo la quale Luis Miguel sarebbe stato assassinato da tre uomini e sostituito. Luis Miguel assassinato da tre uomini e sostituito Come ricorda Leggo, già nel 2019 la veggente aveva parlato di Luis Miguel, del suo assassinio e della sostituzione con un suo ...

Advertising

marcocappato : Walter De Benedetto è morto. La prima volta mi parlava del suo fine vita. Si è poi battuto contro la violenza di un… - pisto_gol : L’8.5.1982, sulla pista di Zolder, è morto #GillesVilleneuve. Sono passati 40anni, ma la sua storia e la sua leggen… - IlPrimatoN : Insieme a lui un collega, attualmente in gravi condizioni - backtodeadpoets : non lui che, sapendo benissimo quanto mi dia fastidio, mi manipola come mio padre e poi va a dire agli altri che se… - AvvocatoFawkes : RT @TSupernano: @IlariaBifarini Alla fine diranno che chi non è abbastanza forte per resistere al vaccino è bene che sia morto perché altri… -