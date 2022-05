LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: bandiera rossa, incidente per la McLaren #38 di JOTA (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53 Immagini dal Magny-Cours. As a Friday evening treat, here's every car running this weekend in one big thread. We begin with our reigning champions: the #32 @followWRT Audi. #GTWorldChEu pic.twitter.com/3u3t2kFAsW — GT World Challenge Europe (@GTWorldChEu) May 13, 2022 19.51 Scendono i minuti per coloro che non hanno ancora registrato un tempo o che sono stati poco in pista. Al momento, ad esempio, sono ben pochi i giri effettuati da Valentino Rossi che è stato in scena principalmente nella mattinata. 19.47 Continua la pausa. Arriva la comunicazione della direzione gara di un nuovo delay di 5 minuti. Si riprenderà alle 19.55 se tutto andrà per il verso giusto. 19.44 Il GTWC Europe ci propone le prime immagini dal Paul ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.53 Immagini dal Magny-Cours. As a Friday evening treat, here's every car running this weekend in one big thread. We begin with our reigning champions: the #32 @followWRT Audi. #GTChEu pic.twitter.com/3u3t2kFAsW — GTEurope (@GTChEu) May 13,19.51 Scendono i minuti per coloro che non hanno ancora registrato un tempo o che sono stati poco in pista. Al momento, ad esempio, sono ben pochi i giri effettuati da Valentino Rossi che è stato in scena principalmente nella mattinata. 19.47 Continua la pausa. Arriva la comunicazione della direzione gara di un nuovo delay di 5 minuti. Si riprenderà alle 19.55 se tutto andrà per il verso giusto. 19.44 Il GTWC Europe ci propone le prime immagini dal Paul ...

