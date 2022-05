LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: Villella e Formolo davanti, ma si mette in moto la Ineos (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 16.09 Carapaz vuole provare ad andare a riprendere i fuggitivi o semplicemente sta facendo in modo di tenere a bada Dumoulin in chiave classifica generale? 16.08 Il copione è mutato, perché da diversi km è la Ineos-Grenadiers a tirare il gruppo. Scende a 3’57” il vantaggio dei fuggitivi. 16.06 Per l’Italia, che non ha grandi velocisti né scalatori, quella di oggi è un’occasione importante per provare a vincere una tappa. 16.03 Davide Villella è un corridore di valore. Nel 2016 giunse 5° al Giro di Lombardia, mentre alla Vuelta del 2017 conquistò la maglia di miglior scalatore. 16.01 40 km all’arrivo, il gruppo reagisce a si porta a 4’42”. 15.59 Wout Poels si trova a ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.09 Carapaz vuole provare ad andare a riprendere i fuggitivi o semplicemente sta facendo in modo di tenere a bada Dumoulin in chiave classifica generale? 16.08 Il copione è mutato, perché da diversi km è la-Grenadiers a tirare il gruppo. Scende a 3’57” il vantaggio dei fuggitivi. 16.06 Per l’Italia, che non ha grandi velocisti né scalatori, quella di oggi è un’occasione importante per provare a vincere una tappa. 16.03 Davideè un corridore di valore. Nel 2016 giunse 5° aldi Lombardia, mentre alla Vuelta del 2017 conquistò la maglia di miglior scalatore. 16.01 40 km all’arrivo, il gruppo reagisce a si porta a 4’42”. 15.59 Wout Poels si trova a ...

