(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAscoli – C’è tanta amarezza nelle parole di Nicola. Il portiere dell’Ascoli ha commentato così la sfida persa con ile che ha decretato l’uscita dai play off della squadra marchigiana: Delusione – “C’è grande rammarico, arrivati fin qua ci credevamo e avevamo iniziato a sognare con i nostri tifosi”. Dominio – “sempre ragionato di squadra,al gol stavamo dominando il. Ci è mancata la zampata,concesso un’unica occasione enno sfruttata”. Nervosismo – “La partita si è innervosita. Nel secondo tempo hanno fatto la loro partita, rendendola nervosa. Non siamo riusciti a sviluppare la partita come nel primo tempo”. Emozioni – “Mi porto a casa una stagione ricca di emozioni, siamo cresciuti ...

...area dove il nazionale peruviano non si fa pregare e di testa gira il pallone alle spalle di. ... ma Dionisi si prende il rosso per una manata a Calò e si arrivaal 99': il Benevento tiene e ...È così anche perché il Benevento, in corsa per la Serie A immediataa poche settimane fa, si è ...che andrà sull'altro versante con Bellusci e Quaranta difensori centrali a protezione di. In ... Leali: "Fino al gol abbiamo dominato, poi il Benevento l'ha messa sui nervi"