L’attrice Ashley Judd rivela la causa della morte della madre in Tv | “Ha usato un’arma da fuoco”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il 1°maggio scorso,e la sorella Wynonna avevano annunciato attraverso i social laloro, la cantante Naomi: “Stamattina abbiamo vissuto una tragedia. Abbiamo perso la nostra meravigliosadi una malattia mentale. Siamo distrutte, la amavamo molto”. Le due sorelle non avevano aggiunto altri particolari, limitandosi solo a ricordare quanto, nel corso degli anni, la donna avesse sofferto di depressione, male del quale aveva parlato anche in un libro, My Descent into Depression and How I Emerged with Hope. Ospite di Good Morning America giovedì 12 maggio,hato la vera...