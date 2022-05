La rabbia del papà di Bara: “Sentenza ingiusta, quei tre l’hanno spinto nel burrone” (Di venerdì 13 maggio 2022) Bergamo. Gli occhi di Sidy Thiam si gonfiano di lacrime all’uscita dal tribunale. Non solo per il dolore nel ricordare la tragica morte di suo figlio Bara, ma anche per la rabbia dopo la Sentenza. La Corte d’Assise presieduta dal giudice Giovanni Petillo ha condannato a 8 mesi Claudio Brioschi, derubricando il reato di omicidio preterintenzionale del quale era era accusato in tentata violenza privata. Assolti, invece, sia il 25enne di Sorisole Raul Magitteri che Ingrid Bassanelli, sua coetanea di Sedrina. Anche la mamma del 20enne senegalese di Almè, Awa Yombe Dieye, è senza parole. Il suo terzo figlio dopo Bamby, Mamediarab e poi Bayemor, è morto la notte del 23 luglio 2017 a Ubiale Clanezzo. Mamadou Lamine Thiam, detto Bara, quella sera litigò con un ragazzo in servizio alla Ubiale Power Sound Festival, al quale ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 13 maggio 2022) Bergamo. Gli occhi di Sidy Thiam si gonfiano di lacrime all’uscita dal tribunale. Non solo per il dolore nel ricordare la tragica morte di suo figlio, ma anche per ladopo la. La Corte d’Assise presieduta dal giudice Giovanni Petillo ha condannato a 8 mesi Claudio Brioschi, derubricando il reato di omicidio preterintenzionale del quale era era accusato in tentata violenza privata. Assolti, invece, sia il 25enne di Sorisole Raul Magitteri che Ingrid Bassanelli, sua coetanea di Sedrina. Anche la mamma del 20enne senegalese di Almè, Awa Yombe Dieye, è senza parole. Il suo terzo figlio dopo Bamby, Mamediarab e poi Bayemor, è morto la notte del 23 luglio 2017 a Ubiale Clanezzo. Mamadou Lamine Thiam, detto, quella sera litigò con un ragazzo in servizio alla Ubiale Power Sound Festival, al quale ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Dopo mesi in cui hanno provato a venderci la guerra come sola soluzione, i piazzisti del Pensiero Unico Bellicista… - capuanogio : Alcuni dei 1.800 biglietti per la finale di #ConferenceLeague regalati dalla #Roma, attraverso sorteggio, ai propri… - whytory0528 : RT @eidos_psiche: Quando una persona si esprime con rabbia è perché sta soffrendo profondamente. Quando ti arrabbi, ritorna a te stesso e… - Aulereb : RT @La_gaia_scienza: Più cresce il prestigio internazionale di Draghi e più cresce la rabbia degli invidiosi livorosi che lo odiano. Ma bel… - flaviamauro1 : RT @La_gaia_scienza: Più cresce il prestigio internazionale di Draghi e più cresce la rabbia degli invidiosi livorosi che lo odiano. Ma bel… -