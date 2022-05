Il rimbalzo di Wall Street spinge le Borse Ue A Milano scivola Unipol dopo conti e piano

(Di venerdì 13 maggio 2022) I listini Usa in forte rialzo, euro/dollaro sotto 1,04. In calo la produzione industriale nell'area Euro

Forse, però, più che l'intervento di Powell ha contato ildelle criptovalute, dopo il tracollo della vigilia. Rimbalza il Bitcoin sopra i 30 mila dollari, recupera Coinbase (+9%). A spiegare ...Primo segnale "contrarian" che fa percepire un possibilediStreet. Seconda cosa: il cosiddetto VSI alias Volatility super index , è il rapporto proprio tra il VIX e la sua volatilità ... Borsa Milano sale su attese Wall St positiva, strappa Bper, bene Pirelli, giù Saipem Roma, 13 mag. (askanews) - Apertura in netto rialzo a Wall Street, che si unisce al rimbalzo delle borse mondiali dopo una settimana molto difficile. L'indice Dow Jones sale dello 0,79% a 31.981,21 ...Borse americane ben intonate in apertura. In netta controtendenza il titolo Twitter dopo che Elon Musk ha messo in stand-by l'opa sul social. Continua il rafforzamento del dollaro. Spread Btp/Bund a 1 ...