Il prossimo vaccino contro il Covid? Uno spray nasale (Di venerdì 13 maggio 2022) Tutto fa pensare che a sconfiggere definitivamente il Covid saranno i vaccini a spray nasale che sono in fase avanzata di sviluppo. Dai vaccini anti-Covid fin qui ottenuti ci aspettavamo di più. Hanno certamente salvato centinaia di migliaia di vite umane ma hanno fatto fatica a far fronte alla rapidissima evoluzione delle varianti. Soprattutto le più recenti, a partire da omicron, riescono a bucare i vaccini attuali, anche se con minore probabilità di richiedere un ricovero. Da tempo è maturata l’idea che per battere davvero il Covid occorra trovare un altro punto di ingresso per il vaccino. In particolare, visto che il virus penetra per la prima volta attraverso il naso, si è capito che è nella mucosa che occorre agire, stimolando gli anticorpi presenti. Facendo un paragone con le ... Leggi su panorama (Di venerdì 13 maggio 2022) Tutto fa pensare che a sconfiggere definitivamente ilsaranno i vaccini ache sono in fase avanzata di sviluppo. Dai vaccini anti-fin qui ottenuti ci aspettavamo di più. Hanno certamente salvato centinaia di migliaia di vite umane ma hanno fatto fatica a far fronte alla rapidissima evoluzione delle varianti. Soprattutto le più recenti, a partire da omicron, riescono a bucare i vaccini attuali, anche se con minore probabilità di richiedere un ricovero. Da tempo è maturata l’idea che per battere davvero iloccorra trovare un altro punto di ingresso per il. In particolare, visto che il virus penetra per la prima volta attraverso il naso, si è capito che è nella mucosa che occorre agire, stimolando gli anticorpi presenti. Facendo un paragone con le ...

