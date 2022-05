‘Il mio solo tormento’ | un canto poetico ricorda l’oscuro passato coloniale italiano in Libia

Advertising

juventusfc : «Io cedo il posto a tanti giovani, il prossimo anno non ci sarò, lunedì saluterò il mio stadio e quella di Firenze… - trash_italiano : Ieri Zac Efron ha dichiarato di essere disponibile per un nuovo High School Musical: 'avere l'opportunità di tornar… - romeoagresti : #Chiellini ha annunciato l'addio alla #Juventus ai microfoni di Mediaset: “Lunedì saluterò il mio Stadium, poi maga… - rbros65 : RT @sertaccone: La Mitropa Cup del Milan...12 maggio 1982. Il mio pezzo sul portale StorieRossonere. @PierangeloRiga1 @LUZrossonero @jordan… - Salvato47852021 : @BarbaraBibi1978 Guarda il mio cazzo vedi come e grosso -

Corriere della Sera

padre è morto 25 anni fa, maamore per lui non è cambiato". Thomas s'immerge nella natura e rifiuta un mondo meccanico in cui dobbiamo funzionare "Innanzitutto non vuole essere scoperto, ...Ricordo in Cile, nel periodo del referendum/plebiscito su Pinochet, durantequale a me emarito hanno rubato i bagagli e le interviste che lui aveva appena fatto". Quando lei cantà all'... Robertino: «Anche Totò si commuoveva con le mie canzoni all’osteria. In Scandinavia superai Elvis»