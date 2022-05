I disabili in Italia sono invisibili (Di venerdì 13 maggio 2022) Il trattamento dei più deboli nel nostro Paese sfiora l’inciviltà. E le risorse per aiutare le famiglie che se ne fanno carico non si trovano mai. L’episodio recente della bambina disabile letteralmente strappata, e quindi salvata, dalle sevizie della maestra, non può essere derubricato a un fatto che rientra nella percentuale di questa tipologia di crimini. Perché un crimine perpetrato ai danni di un disabile e per di più in età infantile è un crimine, ove possibile, che si appesantisce di aggravanti dovute alla fragilità del soggetto offeso, che rendono questo spregio alla dignità umana ancora più profondo e sanguinante. Il fatto riporta tragicamente in primo piano il tema del trattamento dei disabili in Italia. Certo, non possiamo far diventare l’episodio il paradigma di un problema più generale; ma quegli intenti di «perseguimento della garanzia di ... Leggi su panorama (Di venerdì 13 maggio 2022) Il trattamento dei più deboli nel nostro Paese sfiora l’inciviltà. E le risorse per aiutare le famiglie che se ne fanno carico non si trovano mai. L’episodio recente della bambina disabile letteralmente strappata, e quindi salvata, dalle sevizie della maestra, non può essere derubricato a un fatto che rientra nella percentuale di questa tipologia di crimini. Perché un crimine perpetrato ai danni di un disabile e per di più in età infantile è un crimine, ove possibile, che si appesantisce di aggravanti dovute alla fragilità del soggetto offeso, che rendono questo spregio alla dignità umana ancora più profondo e sanguinante. Il fatto riporta tragicamente in primo piano il tema del trattamento deiin. Certo, non possiamo far diventare l’episodio il paradigma di un problema più generale; ma quegli intenti di «perseguimento della garanzia di ...

