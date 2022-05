Guerra Russia-Ucraina, la ritirata russa da Kharkiv. Battaglia a Lugansk e Donetsk, esplosioni a Kiev. Gb sanziona anche la fidanzata di Putin, Alina Kabaeva (Di venerdì 13 maggio 2022) Al via a Kiev il primo processo a soldato russo per crimini di Guerra. Londra: «Putin si sta umiliando davanti al mondo». La Russia minaccia lo stop del gas alla Finlandia da oggi. Leggi su lastampa (Di venerdì 13 maggio 2022) Al via ail primo processo a soldato russo per crimini di. Londra: «si sta umiliando davanti al mondo». Laminaccia lo stop del gas alla Finlandia da oggi.

Advertising

SkyTG24 : Von der Leyen: 'La #Russia è una minaccia all'ordine mondiale' - GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - Avvenire_Nei : #Draghi: la guerra è entrata una nuova fase, necessario il dialogo - gicolino69 : #Guerra #Ucraina #Russia #Accordidipace pare che tra le varie ipotesi di porre fine conflitto oltre alla diplomazia… - nandocrisafi2 : RT @watohal: Con questi programmi di tanti miliardi di dollari per produzione di missili degli usa da impiegare contro la Russia, come si p… -