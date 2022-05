Guerra in Ucraina, continui bombardamenti russi sull’acciaieria Azovstal: ecco le immagini (Di venerdì 13 maggio 2022) I russi continuano a bombardare l’acciaieria Azovstal, a Mariupol, dove dentro sono asserragliati molti combattenti ucraini. Il video è stato diffuso su Telegram da Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco della città. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Icontinuano a bombardare l’acciaieria, a Mariupol, dove dentro sono asserragliati molti combattenti ucraini. Il video è stato diffuso su Telegram da Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco della città. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

