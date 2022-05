Ferrari fondo: l’enigma continua senza sosta (Di venerdì 13 maggio 2022) I team McLaren e Red Bull hanno espresso forti dubbi sul fatto che il fondo usato dalla Ferrari nei test di gomme a Imola non fosse conforme alle regole varate per le sessioni Pirelli di sviluppo degli pneumatici 2023. Dopo che a Melbourne la Fia deciso di rendere il fondo del Cavallino rampante legale la rabbia degli team rivali si è fatta sempre più forte. I dubbi sulla legalità di questa operazione continuano ma dovrebbe essere la Fia stessa ad indagare il fondo. Il Gp di Spagna si accende prima che le monoposto entrino nella pista. Vi sveleremo ovviamente che cosa sta accadendo. Ceccarelli piloti: la stanchezza psicofisica sarà da attenzionare Ferrari fondo: la Fia viene chiamata in causa Per i commissari Fia di Nikolas Tombazis era tutto in ordine, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 13 maggio 2022) I team McLaren e Red Bull hanno espresso forti dubbi sul fatto che ilusato dallanei test di gomme a Imola non fosse conforme alle regole varate per le sessioni Pirelli di sviluppo degli pneumatici 2023. Dopo che a Melbourne la Fia deciso di rendere ildel Cavallino rampante legale la rabbia degli team rivali si è fatta sempre più forte. I dubbi sulla legalità di questa operazioneno ma dovrebbe essere la Fia stessa ad indagare il. Il Gp di Spagna si accende prima che le monoposto entrino nella pista. Vi sveleremo ovviamente che cosa sta accadendo. Ceccarelli piloti: la stanchezza psicofisica sarà da attenzionare: la Fia viene chiamata in causa Per i commissari Fia di Nikolas Tombazis era tutto in ordine, ...

