Diritto e Rovescio | lite tra Paolo del Debbio e la giornalista russa

Leggi su zon

(Di venerdì 13 maggio 2022) Scontro di fuoco ail programma in onda su Rete 4, laha visto protagonisti il conduttoredele laYulia Vityazeva. Lo scontro ha avuto luogo in seguito a delle esternazioni poco piacevoli della cronistache aveva notato alcune bandiere dell’Ucraina tra il pubblico in studio. “I vostri ospiti che stanno lì nel vostro studio con queste bandierine ucraine…” ha iniziato laattualmente occupata presso l’agenzia giornalistica Newsfront, criticando il gesto di solidarietà. Non si è fatta attendere la risposta del conduttore del programma “” che ha prontamente troncato la frase della. ...