Dania Mondini, la conduttrice del Tg1: “Per punizione mi hanno messa in una stanza con un collega che soffre di flatulenza ed eruttazioni”. Indagati per stalking vicedirettori Rai (Di venerdì 13 maggio 2022) La conduttrice del Tg1 Dania Mondini ha denunciato i suoi superiori, per punirla l’avrebbero messa in una stanza con un collega che ha problemi di flatulenza ed eruttazioni. Il caso è finito in Procura, a Roma, e il pubblico ministero ha aperto un fascicolo per stalking: nel mirino cinque “giornalisti-dirigenti” indicati dalla Mondini. Si tratta di Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari e Costanza Crescimbeni. Nel 2018, all’epoca dei fatti, ricoprivano ruoli di vertice nel telegiornale della prima rete del servizio pubblico. La notizia è stata resa nota dal quotidiano Repubblica che ricostruisce la vicenda, secondo il racconto della cronista, dopo alcune frizioni con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Ladel Tg1ha denunciato i suoi superiori, per punirla l’avrebberoin unacon unche ha problemi died. Il caso è finito in Procura, a Roma, e il pubblico ministero ha aperto un fascicolo per: nel mirino cinque “giornalisti-dirigenti” indicati dalla. Si tratta di Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari e CoCrescimbeni. Nel 2018, all’epoca dei fatti, ricoprivano ruoli di vertice nel telegiornale della prima rete del servizio pubblico. La notizia è stata resa nota dal quotidiano Repubblica che ricostruisce la vicenda, secondo il racconto della cronista, dopo alcune frizioni con i ...

Advertising

FQMagazineit : Dania Mondini, la conduttrice del Tg1: “Per punizione mi hanno messa in una stanza con un collega che soffre di fla… - demodoxalogia : tuttavia 'per punirla l’hanno messa in stanza con un collega che ha problemi di flatulenza ed eruttazioni. Questo è… - tvblogit : Tg1, Dania Mondini ha denunciato cinque colleghi per stalking -