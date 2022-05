Dania Mondini denuncia 5 dirigenti Rai: «Costretta con un collega che fa peti» (Di venerdì 13 maggio 2022) La giornalista conduttrice del Tg1 Dania Mondini ha denunciato per stalking 5 dirigenti Rai. I colleghi l’avrebbero aggredita verbalmente, declassata e per punirla l’avrebbero collocata in una stanza con un collega noto per soffrire di flatulenze. Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche: Eurovision 2022 stasera venerdì 13 maggio: quando va in onda la finale? Dania Mondini... Leggi su donnapop (Di venerdì 13 maggio 2022) La giornalista conduttrice del Tg1hato per stalking 5Rai. I colleghi l’avrebbero aggredita verbalmente, declassata e per punirla l’avrebbero collocata in una stanza con unnoto per soffrire di flatulenze. Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche: Eurovision 2022 stasera venerdì 13 maggio: quando va in onda la finale?...

