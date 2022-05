Damiano David, piccolo incidente per il frontman dei Maneskin: l’accaduto (FOTO) (Di venerdì 13 maggio 2022) Damiano David dei Maneskin si mostra sui social con le stampelle: ecco cos’è accaduto al noto frontman della band romana Damiano David dei Maneskin si è infortunato nelle ultime ore ma la band si esibirà all’Eurovision Song Contest 2022. L’attesissima band romana infatti sabato 14 maggio in occasione della finale della kermesse musicale Eurovision Song Contest 2022 saranno gli ospiti della serata. Lo scorso anno i Maneskin hanno trionfato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Zitti e buoni”. Dopo il successo riscontrato in Italia, la band romana è riuscita a conquistare il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, riuscendo a trionfare anche all’Eurovision Song Contest 2021 direttamente a Rotterdam. Grazie alla loro bravura e ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 13 maggio 2022)deisi mostra sui social con le stampelle: ecco cos’è accaduto al notodella band romanadeisi è infortunato nelle ultime ore ma la band si esibirà all’Eurovision Song Contest 2022. L’attesissima band romana infatti sabato 14 maggio in occasione della finale della kermesse musicale Eurovision Song Contest 2022 saranno gli ospiti della serata. Lo scorso anno ihanno trionfato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Zitti e buoni”. Dopo il successo riscontrato in Italia, la band romana è riuscita a conquistare il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, riuscendo a trionfare anche all’Eurovision Song Contest 2021 direttamente a Rotterdam. Grazie alla loro bravura e ...

