Credito d’imposta R&S indebitamente fruito: consultazione pubblica fino al 25 maggio (Di venerdì 13 maggio 2022) Per il Credito d’imposta indirizzato alle attività di ricerca e sviluppo indebitamente fruito, l’Agenzia delle Entrate ha aperto fino al prossimo 25 maggio una consultazione pubblica: gli astanti potranno consultare e suggerire modifiche alla bozza di provvedimento con le regole per la restituzione. La bozza di provvedimento stabilisce, infatti, le modalità di accesso alla procedura di riversamento spontaneo, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, del Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati. fino a mercoledì 25 maggio gli operatori interessati potranno visionare la bozza e inviare le loro osservazioni e proposte via ... Leggi su fmag (Di venerdì 13 maggio 2022) Per ilindirizzato alle attività di ricerca e sviluppo, l’Agenzia delle Entrate ha apertoal prossimo 25una: gli astanti potranno consultare e suggerire modifiche alla bozza di provvedimento con le regole per la restituzione. La bozza di provvedimento stabilisce, infatti, le modalità di accesso alla procedura di riversamento spontaneo, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, delper attività di ricerca e sviluppoutilizzati.a mercoledì 25gli operatori interessati potranno visionare la bozza e inviare le loro osservazioni e proposte via ...

Advertising

Habanerorange : RT @LaPiramide__: Vi dedico un paio di paroline sul superbonus con un esempio concreto: Ditta con 12 operai ha 200 mila euro di crediti bl… - dueffe2o : Credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente fruito. In consultazione fino al 25 maggio sul sito dell’Age… - Agenzia_Entrate : Aperta oggi la consultazione pubblica sulla bozza di provvedimento in tema di #credito d’imposta #ricerca e… - Nath67Lic : RT @LaPiramide__: Vi dedico un paio di paroline sul superbonus con un esempio concreto: Ditta con 12 operai ha 200 mila euro di crediti bl… - AnnalisaAntas : RT @LaPiramide__: Vi dedico un paio di paroline sul superbonus con un esempio concreto: Ditta con 12 operai ha 200 mila euro di crediti bl… -