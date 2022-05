Conte: “L’ingresso della Finlandia nella Nato può avere implicazioni ma non posso dire di no. Non investire nella corsa al riarmo” (Di venerdì 13 maggio 2022) La richiesta della Finlandia di entrare nella Nato? “Bisogna essere molto comprensivi. La loro richiesta va compresa e valutata con attenzione: credo sia comprensibile che voglia sentirsi rassicurata dall’adesione alla Nato”. L’annuncio dell’Alto commissario per la politica estera Ue Josep Borrell sull’invio di altri 500 milioni di armi pesanti a Kiev? “L’Ue deve essere in prima fila ma non per la fornitura di armamenti”. Dopo le dichiarazioni di ieri sera – alle quali aveva replicato Enrico Letta – Giuseppe Conte torna a esporre le sue posizioni sul conflitto in Ucraina. E lo fa incontrando i giornalisti alla Stampa estera. Con i quali usa toni più distesi nei confronti di Mario Draghi, anche se si riferisce solo alle dichiarazioni pronunciate dal premier da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) La richiestadi entrare? “Bisogna essere molto comprensivi. La loro richiesta va compresa e valutata con attenzione: credo sia comprensibile che voglia sentirsi rassicurata dall’adesione alla”. L’annuncio dell’Alto commissario per la politica estera Ue Josep Borrell sull’invio di altri 500 milioni di armi pesanti a Kiev? “L’Ue deve essere in prima fila ma non per la fornitura di armamenti”. Dopo le dichiarazioni di ieri sera – alle quali aveva replicato Enrico Letta – Giuseppetorna a esporre le sue posizioni sul conflitto in Ucraina. E lo fa incontrando i giornalisti alla Stampa estera. Con i quali usa toni più distesi nei confronti di Mario Draghi, anche se si riferisce solo alle dichiarazioni pronunciate dal premier da ...

