Clima teso in casa Juventus: è successo negli spogliatoi tra Nedved e Allegri! (Di venerdì 13 maggio 2022) In casa Juve, dopo l'ennesima sconfitta stagionale, avvenuta contro l'Inter durante la finale di Coppa Italia per 2-4, si respira sicuramente aria testa, ma a quanto pare ad aumentare i malumori sia stato anche un duro scontro avvenuto negli spogliatoi, durante il post partita, e i protagonisti sembrerebbero essere Pavel Nedved e Massimiliano Allegri. Il Corriere dello Sport, questa mattina, avrebbe infatti rivelato che negli spogliatoi Nedved e Allegri avrebbero discusso a causa di alcune scelte prese del tecnico durante l'intero match, scelte che il vice presidente bianconero non avrebbe condiviso per niente.

