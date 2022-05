Calcio italiano, D’Agostino: “In Italia bisogna cambiare mentalità se si definisce “coppetta” la Conference. Su Spalletti e sulla Fiorentina…” (Di venerdì 13 maggio 2022) Calcio Italiano D’Agostino – A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio è intervenuto Gaetano D’Agostino, allenatore della Vibonese ed ex centrocampista di Serie A e dell’Udinese. E’ terminato il tuo campionato? “Già da due mesetti abbondanti, meno male (ride, ndr). Mi riposo e mi godo la famiglia, mi sto caricando per la prossima e non farò gli stessi sbagli, sperando che qualcuno mi chiami perché nel Calcio è facile dimenticare. Dopo Lecco, ho scelto la Vibonese più per non rimanere fermo e rimettermi in gioco ma, dopo questa batosta, dovrò rivedere molto e valutare un nuovo progetto quando sarà il momento, sperando di trovare una realtà che ci creda e che abbia la voglia di investire in un progetto, con le dovute scelte, ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 13 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio è intervenuto Gaetano, allenatore della Vibonese ed ex centrocampista di Serie A e dell’Udinese. E’ terminato il tuo campionato? “Già da due mesetti abbondanti, meno male (ride, ndr). Mi riposo e mi godo la famiglia, mi sto caricando per la prossima e non farò gli stessi sbagli, sperando che qualcuno mi chiami perché nelè facile dimenticare. Dopo Lecco, ho scelto la Vibonese più per non rimanere fermo e rimettermi in gioco ma, dopo questa batosta, dovrò rivedere molto e valutare un nuovo progetto quando sarà il momento, sperando di trovare una realtà che ci creda e che abbia la voglia di investire in un progetto, con le dovute scelte, ...

