Bastianini vola nelle libere di Le Mans | Bagnaia è 5^

(Di venerdì 13 maggio 2022) LE(FRANCIA) (ITALPRESS) – Eneasi prende la scena e il primo posto nella classifica provvisoria delledella MotoGp a Le. Il pilota italiano della Gresini lascia tutti indietro nella sessione pomeridiana, trovando il miglior tempo di giornata negli ultimi 10? (1’31?148). Secondo Aleix Espargaro (Aprilia), a 202 millesimi, che ha confermato quanto di buono fatto in mattinata dove invece il più veloce era stato il fratello Pol con la Honda (1’31?771), che però qualche ora più tardi non è riuscito a migliorarsi, chiudendo col nono crono complessivo. Ottimo terzo a 297 millesimi Alex Rins (Suzuki) che ha mantenuto la posizione scegliendo nel finale di sessione la doppia soft insieme a Vinales (13°) mentre tutti gli altri piloti optavano per la media-soft. Quarto il francese Johann Zarco (Pramac ...

