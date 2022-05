Anticipazioni Amici serale: ecco cosa accadrà (Di venerdì 13 maggio 2022) Amici, il famoso talent show italiano di Maria De Filippi, sta per giungere al termine! L’attesissima finale sarà trasmessa, infatti, domenica 15 maggio, a partire dalle 21: 20 , su Canale 5. Scopriamo, insieme, tutte le Anticipazioni Amici serale. Anticipazioni Amici serale: come si articolerà la puntata? I sei finalisti si sfideranno in una serie di manche. L’esito, nello specifico, sarà deciso in questo modo: Il 50% dalle giurie tecniche. Il restante 50% dal pubblico. Man mano il numero dei ragazzi in gara si ridurrà fino ad arrivare alla finalissima. Solo due partecipanti potranno accedervi. Anticipazione Amici serale: chi sceglierà gli ultimi due allievi? A scegliere gli ultimi due allievi saranno: I ... Leggi su zon (Di venerdì 13 maggio 2022), il famoso talent show italiano di Maria De Filippi, sta per giungere al termine! L’attesissima finale sarà trasmessa, infatti, domenica 15 maggio, a partire dalle 21: 20 , su Canale 5. Scopriamo, insieme, tutte le: come si articolerà la puntata? I sei finalisti si sfideranno in una serie di manche. L’esito, nello specifico, sarà deciso in questo modo: Il 50% dalle giurie tecniche. Il restante 50% dal pubblico. Man mano il numero dei ragazzi in gara si ridurrà fino ad arrivare alla finalissima. Solo due partecipanti potranno accedervi. Anticipazione: chi sceglierà gli ultimi due allievi? A scegliere gli ultimi due allievi saranno: I ...

