Una Vita anticipazioni 20 maggio 2022: Marcos vuole distruggere Aurelio (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella puntata di Una Vita in onda venerdì 20 maggio 2022 Marcos scopre che Aurelio e Anabel sono sempre più vicini, motivo per cui decide di tentare il tutto per tutto per vendicarsi del Quesada, allontanandolo per sempre da sua figlia. Quest’ultima riceve poi la proposta di matrimonio da Aurelio, ma nonostante sia felice, gli dice che accetterà solo quando si sarà calmata la situazione con suo padre. Natalia rivela poi a Genoveva che Felipe sta facendo tutto il possibile per scagionarla e questo scatena la rabbia della Salmeron che contatta immediatamente Cuevas. Potete seguire questo episodio alle ore 14:10 su Canale 5. Paolo Bonolis annuncia il ritiro dalla televisione: “Bisogna dire basta” Il ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella puntata di Unain onda venerdì 20scopre chee Anabel sono sempre più vicini, motivo per cui decide di tentare il tutto per tutto per vendicarsi del Quesada, allontanandolo per sempre da sua figlia. Quest’ultima riceve poi la proposta di matrimonio da, ma nonostante sia felice, gli dice che accetterà solo quando si sarà calmata la situazione con suo padre. Natalia rivela poi a Genoveva che Felipe sta facendo tutto il possibile per scagionarla e questo scatena la rabbia della Salmeron che contatta immediatamente Cuevas. Potete seguire questo episodio alle ore 14:10 su Canale 5. Paolo Bonolis annuncia il ritiro dalla televisione: “Bisogna dire basta” Il ...

Advertising

Pontifex_it : Una lunga vita è una benedizione – così insegna la Scrittura –; #NonnieAnziani sono segni della benevolenza di Dio… - DavideAiello85 : Il Senatore @matteorenzi dice che noi 5 stelle siamo attaccati alle poltrone. Proprio lui che aveva promesso di rit… - Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle anziani, per favore, guardiamo ai giovani. I giovani ci guardano e la nostra coerenza può a… - despina71172 : RT @danielaco78: “La vita è come una macchina fotografica...concentrati su quello che è importante, cattura dei bei momenti, sviluppa la vi… - tantapazienza_ : poi oh io questa cosa sui numeri di alex non la capirò mai. ha fatto oro, nonostante il cambio di soglia e vabbè oh… -