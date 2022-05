Un Posto al Sole Anticipazioni 13 maggio 2022: Roberto medita di liberarsi di Lara ma lei... (Di giovedì 12 maggio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 13 maggio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Lara dimostrerà a Roberto di non essere una sprovveduta e di avere anche lei degli assi nella manica. Viola crede che non sia stata Bianca a imbrattare la lavagna e decide di non avvertire Eugenio. Leggi su comingsoon (Di giovedì 12 maggio 2022) Scopriamo insieme ledi Unaldel 13. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3,dimostrerà adi non essere una sprovveduta e di avere anche lei degli assi nella manica. Viola crede che non sia stata Bianca a imbrattare la lavagna e decide di non avvertire Eugenio.

