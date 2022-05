Strage familiare a Samarate, violati i sigilli nella casa del massacro posta sotto sequestro: la scoperta (Di giovedì 12 maggio 2022) C’è un giallo collaterale nel caso della Strage familiare a Samarate, in provincia di Varese: qualcuno avrebbe violato i sigilli della casa teatro del massacro, attualmente sotto sequestro, per entrare all’interno dell’abitazione in cui il 57enne Alessandro Maja avrebbe ucciso a martellate moglie e figlia di 16 anni, ferendo gravemente il figlio maggiore. Strage di Samarate, violati i sigilli nella casa del massacro dove Alessandro Maja avrebbe ucciso moglie e figlia Qualcuno si sarebbe introdotto nella villetta della Strage familiare dopo aver rotto i sigilli ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 12 maggio 2022) C’è un giallo collaterale nel caso della, in provincia di Varese: qualcuno avrebbe violato idellateatro del, attualmente, per entrare all’interno dell’abitazione in cui il 57enne Alessandro Maja avrebbe ucciso a martellate moglie e figlia di 16 anni, ferendo gravemente il figlio maggiore.dideldove Alessandro Maja avrebbe ucciso moglie e figlia Qualcuno si sarebbe introdottovilletta delladopo aver rotto i...

Advertising

STEVE19722 : RT @GmaHappymilan: @acmilan, aiutiamo Nicolò! L'unico superstite di una strage familiare! Un audio di un calciatore da farlo sentire a Nico… - PeterCast85 : RT @GmaHappymilan: @acmilan, aiutiamo Nicolò! L'unico superstite di una strage familiare! Un audio di un calciatore da farlo sentire a Nico… - GmaHappymilan : @acmilan, aiutiamo Nicolò! L'unico superstite di una strage familiare! Un audio di un calciatore da farlo sentire a Nicolò! Forza! ?????? - patrizi97203512 : @vitaindiretta @forlanilu Che vergogna che cosa gli è passato per la testa x arrivare a questo punto a fare una strage familiare - 2010Smeraldo : @VezMed @Sekhmet83P @afrodite1969 Non sei l'unico... A vedere certe cose a me parte l'embolo!! Lo facessero ad un m… -