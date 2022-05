Spalletti finisce nel mirino dei ladri. Gravissima intimidazione all’allenatore del Napoli. Chi non si dissocia è complice (Di giovedì 12 maggio 2022) Luciano Spalletti è rimasto vittima di un disgustoso attacco al suo patrimonio ed alla sua sicurezza. Mani ignote, utilizzando però la stessa tecnica di comunicazione praticata da gruppi del tifo organizzato, hanno vergato uno striscione infame contro Spalletti. Gli autori, al momento che non hanno ancora avuto il coraggio di palesarsi, hanno invitato Spalletti a lasciare Napoli promettendogli in cambio la restituzione di un’autovettura rubata al tecnico azzurro lo scorso autunno (leggi di più) L’episodio è di straordinaria gravita. Un’ulteriore prova dell’imbarbarimento dell’ambiente che circonda la formazione di Luciano Spalletti. L’anonimo e minaccioso striscione nulla ha a che vedere con il sano e legittimo diritto di critica nei riguardi dell’allenatore, della squadra, del Presidente. Gli ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Lucianoè rimasto vittima di un disgustoso attacco al suo patrimonio ed alla sua sicurezza. Mani ignote, utilizzando però la stessa tecnica di comunicazione praticata da gruppi del tifo organizzato, hanno vergato uno striscione infame contro. Gli autori, al momento che non hanno ancora avuto il coraggio di palesarsi, hanno invitatoa lasciarepromettendogli in cambio la restituzione di un’autovettura rubata al tecnico azzurro lo scorso autunno (leggi di più) L’episodio è di straordinaria gravita. Un’ulteriore prova dell’imbarbarimento dell’ambiente che circonda la formazione di Luciano. L’anonimo e minaccioso striscione nulla ha a che vedere con il sano e legittimo diritto di critica nei riguardi dell’allenatore, della squadra, del Presidente. Gli ...

