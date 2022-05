Scomparso da mesi e trovato morto nel pozzo vicino casa: fermati moglie, figlia e genero (Di giovedì 12 maggio 2022) C'è una svolta nelle indagini sulla morte di Giuseppe Pedrazzini, l'uomo di 77 anni trovato all'interno di un pozzo vicino all'abitazione... Leggi su europa.today (Di giovedì 12 maggio 2022) C'è una svolta nelle indagini sulla morte di Giuseppe Pedrazzini, l'uomo di 77 anniall'interno di unall'abitazione...

Advertising

infoitinterno : Anziano trovato morto in fondo ad un pozzo: da mesi era scomparso, sospetti sui familiari della vittima - infoitinterno : Scomparso da mesi, viene trovato morto in un pozzo: fermati la moglie, la figlia e il genero - 24emilia : Toano, 77enne trovato cadavere in un pozzo: fermati 3 familiari per “gravi sospetti”. In carcere a Reggio | 24Emili… - 24emilia : Toano, 77enne trovato cadavere in un pozzo: sospetti sui familiari | 24Emilia -